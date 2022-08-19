Serenay Sarıkaya hakkında inanılmaz iddia! Şahmeran çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu! "Anca dans etsin!"

Beyaz Magazin'in iddiasına göre ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı Şahmeran dizisinin çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Serenay Sarıkaya hakkında inanılmaz iddia! Şahmeran çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu! "Anca dans etsin!"

Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, Pınar Bulut'un senaristliğini ve Umur Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, yakında Netflix'te yayımlanmaya başlayacak olan Türk internet dizisidir. Muğla'da çekimleri gerçekleşen Şahmeran dizisinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Serenay Sarıkaya hakkında inanılmaz iddia! Şahmeran çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu! Anca dans etsin!screenshot-1.jpgscreenshot-1.jpg

Beyaz Magazin'in iddiasına göre ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı Şahmeran dizisinin çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu.

Duyarlı bölge halkı sayesinde Jandarmanın seti bastığı ve yangına engel olduğu söylendi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın böyle bir hatada bulunması şaşkına çevirdi.

Serenay Sarıkaya hakkında inanılmaz iddia! Şahmeran çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu! Anca dans etsin!

Beyaz Magazin sunucularından Bilal Özcan, "Giyinip süslenmesini biliyorsun neden müdahale etmiyorsun. Serenay Sarıkaya anca dans etsin!" diyerek tepki gösterdi.

Serenay Sarıkaya hakkında inanılmaz iddia! Şahmeran çekimlerinde orman yangınına neden oluyordu! Anca dans etsin!

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