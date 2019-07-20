Serenay Sarıkaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Temmuz.1991

Serenay Sarıkaya kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Serenay Sarıkaya doğum yeri : Antalya

SERENAY SARIKAYA BİYOGRAFİSİ

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya’da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya’dır. 6 yaşındayken anne babası boşanmışlar.

İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etti.

2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştır. Yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek "Jüri Özel Ödülü"nü almış ve ülkemize dördüncülükle dönmüştür. 2010 yılında katıldığı “Türkiye Güzellik Kraliçesi” Yarışmasına ikinci olmuştur.

Daha 16 yaşındayken 2008 yılında “Plajda” adlı filmde tesadüf eseri rol almıştır. Ardından aynı yıl Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Daha sonra “Adanalı” dizisinde Oktay Kaynarca’nın kızı rolünde oynamış ve iyice tanınmıştır. 2010 yılında “Lale Devri” dizisinde Yeşim karakterini canlandırmış ve adından çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında “THE O.C” dizisinden uyarlama yapılan “Medcezir” dizisinde Mira karakterini canlandırdı.

2016 yılında "İkimizin Yerine" adlı sinema filminde Nejat İşler, Serenay Sarıkayaile başrolde oynarken, diğer rollerde Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Merve Çağıran, Özgür Emre Yıldırım oynamıştır.

2017 yılında yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yazar Azra Kohen’in "Fi Çi Pi" adlı kitap dizisinden Tv.dizisine uyarlanarak çevrimiçi dizi platformu olan Puhu TV üzerinden yayınlanan "Fİ" dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar oynamıştır.

2017 yılında gösterime giren ve başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in oynadığı “Günaydın Sevgilim” adlı sinema filminin yönetmenliğini Ali Bilgin (yönetmen) yaptı.



Ödülleri:

2014 - 41. Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri - En iyi kadın oyuncu (Medcezir 1. Sezon)

2015 - 42. Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri - En iyi kadın oyuncu (Medcezir)

Filmleri ve dizileri :

2017 - İklim Meselesi (Kendisi) (TV Dizisi)

2017 - Günaydın Sevgilim (Dilara) (Sinema Filmi)

2017 - Fi (balerin Duru) (TV Dizisi)

2016 - İkimizin Yerine (Çiçek) (Sinema Filmi)

2013 - Medcezir (Mira)(TV Dizisi)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Melis)(Sinema Filmi)

2010-2012 - Lale Devri (Yeşim Taşkıran)(TV Dizisi)

2010-2011 - Yer Gök Aşk (Yeşim Taşkıran)(TV Dizisi)

2008-2010 - Adanalı (Sofia)(TV Dizisi)

2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)

2008 - Limon Ağacı (Peri)(TV Dizisi)

2008 - Peri Masalı (Talya)(TV Dizisi)

2008 - Plajda (Aslı)(Sinema Filmi)

2005 - Şaşkın (Itır) (Sinema Filmi)