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  3. Serenay Sarıkaya sosyal medyayı karıştırdı! Herkes neye uğradığını şaşırdı! 'Deepfake' çılgınlığı korkutuyor!

Serenay Sarıkaya sosyal medyayı karıştırdı! Herkes neye uğradığını şaşırdı! 'Deepfake' çılgınlığı korkutuyor!

Deepfake ile ünlü isimlerin yüzlerini farklı videolara ekleyen kanal Serenay Sarıkaya'yı da kullanıcı sosyal medyada ortalık karıştı.

Ayçiçek yağı gündemi sürerken; Serenay Sarıkaya'nın yüzünün eklendiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan tarafından Serenay Sarıkaya'ya aşırı benzeyen birinin çektiği sanılan videonun, aslında 'deepfake' ile üretildiği ortaya çıktı.

'DEEPFAKE' NEDİR?

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türü olarak tanımlanıyor. Bu sistemle; bir fotoğraf veya videoda yer alan kişinin yüzü, bir başka birinin yüzü ile değiştirilebiliyor.

Serenay Sarıkaya sosyal medyayı karıştırdı! Herkes neye uğradığını şaşırdı! 'Deepfake' çılgınlığı korkutuyor!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan videoda, Serenay Sarıkaya yüzü montajlanmış kadın ayçiçek yağını elinde tutarken, arka planda ses olarak Melis Sezen'in 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleri duyuluyor.

Ancak videonun orijinali "munevvertopcu52" isimli başka bir TikTok kullanıcısına ait.

Serenay Sarıkaya sosyal medyayı karıştırdı! Herkes neye uğradığını şaşırdı! 'Deepfake' çılgınlığı korkutuyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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