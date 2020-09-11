Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Cem Yılmaz ile bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz’ın evinden çıkarken görüntülendi.

Sarıkaya, uzun yaz tatillerinin bitmesi ile soluğu İstanbul'da aldı. Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu mini şortu ve göbeği açıkta bırakan bluzuyla dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya'ya Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından; "Anlat anlat heyecanlı oluyor. Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notuyla yaptığı manidar paylaşımı sorulunca Sarıkaya, "O paylaşımı hakkımda çıkan haberler için yapmadım. Espri olarak yaptım" dedi.

Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya, “Görüşmek üzere, kolay gelsin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.