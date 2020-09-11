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  3. Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün sevgilisi komedyen Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken kameralara yakalandı. Sarıkaya, muhabirlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili sorusunu: "Espri yaptım” diyerek geçiştirdi.

Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Cem Yılmaz ile bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz’ın evinden çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Sarıkaya, uzun yaz tatillerinin bitmesi ile soluğu İstanbul'da aldı. Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu mini şortu ve göbeği açıkta bırakan bluzuyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya'ya Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından; "Anlat anlat heyecanlı oluyor. Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notuyla yaptığı manidar paylaşımı sorulunca Sarıkaya, "O paylaşımı hakkımda çıkan haberler için yapmadım. Espri olarak yaptım" dedi.

Serenay Sarıkaya'da o paylaşımına cevap geldi: Espri yaptım

Ünlü oyuncuya Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’le arasının nasıl olduğu da soruldu. Sarıkaya, “Görüşmek üzere, kolay gelsin” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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