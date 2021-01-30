Serenay Sarıkaya'dan bomba hamle! Eski sevgilisinin videosunu beğendi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz geçen yıl Mart ayında Atina'da görüntülenerek sürpriz aşkları belgelenerek, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu. Fakat çiftin ilişkileri çok uzun sürmedi ve karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı. Ancak geçtiğimiz gün ünlü komedyenin Instagram hesabından yaptığı paylaşımı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın beğenmesi akıllara 'aralarındaki buzlar eridi mi?' sorusunu getirdi.

SERENAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından Zafer Algöz ile şarkı söylediği anları paylaştığı gönderiyi beğendi. Sarıkaya’nın beğenisini gören takipçileri, ikilinin barıştıkları yönünde yorumlar yaptı.

GERİ TAKİBE ALDI

Yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı takipten çıkaran Cem Yılmaz, basına yansıyan haberler sonrasında oyuncuyu yeniden takip etmişti.