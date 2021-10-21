Sergen Yalçın dev derbi öncesi futbolcularına moral aşıladı!

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta itibariyle sıkışık bir fikstüre başlamıştı. Bu fikstürde ilk olarak Başakşehir'e sonra da Avrupa'da Sporting Lizbon'a kaybeden siyah beyazlılar, Galatasaray'a karşı kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da takımın üzerindeki kara bulutları atarak moral depolamak amacıyla futbolcularla konuşma gerçekleştirdi. Yalçın, derbiyi kazanmak zorunda olduklarını iletti.

"DÜŞÜNECEĞİMİZ TEK KONU GALATASARAY MAÇI"

Pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesinde Sporting Lizbon maçının skorunu bir kenarda tutarak, oyuncularının moralini düzeltmeyi hedefleyen Sergen Yalçın’ın, oyuncularını karşısına alarak “Maça iyi başladık. Rakibimizi baskı altına aldığımız o dakikalarda ilk golü biz bulsak belki çok daha farklı bir sonuç olacaktı. Geriye düşmenize rağmen istekli olmanız beni çok mutlu etti. Tüm imkanlarımızı zorladık ama olmadı. Kaldırın kafanızı. Artık bu maçı düşünecek bir durumumuz yok. Bizim düşüneceğimiz tek konu Galatasaray maçı” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

SPORTİNG LİZBON ANALİZLERİ ERTELENDİ

Oyuncularını Galatasaray derbisine psikolojik olarak hazırlamak isteyen deneyimli teknik adam, Sporting maçı sonrası çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmayla ilgili analizleri ve eleştirileri gelecek haftaya bıraktığı öğrenilen Yalçın'ın, futbolcuların aklını Devler Ligi'nden tamamen uzaklaştırarak derbiye odaklanmalarını sağlamayı hedeflediği ve “Ligde kaybettiğimiz puanların telafisi açısından Galatasaray maçı çok önemli. Buraya odaklanmak ve maçı kazanmak bizim önceliğimiz” ifadelerine yer verdiği ifade edildi.