Süper Lig'de bu sezon istenen performansı gösteremeyip, beklentilere olumsuz yanıt veren Beşiktaş, son olarak Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Kıyasıya mücadelenin ardından, özellikle Beşiktaş ailesi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Bunun ardından, "Sergen Yalçın istifa mı etti 2021? Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa mı etti 2021?" soruları merak konusu oldu.

SERGEN YALÇIN İSTİFA MI ETTİ 2021? SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDEN İSTİFA MI ETTİ 2021?

Son dakika bilgilerine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ta yaşanan olumsuz etkilerin ardından, istifasını sunacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

5 Kasım 1972’de İstanbul‘da doğdu. 1991’de Beşiktaş A takımına yükseldi. Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı. 1997’de rekor transfer ücretiyle (1 trilyon 150 milyar liraya) İstanbulsporlu oldu.Bonservisi iki sezon sonra Siirt ‘e geçti. Daha sonra kiralık dönemleri başladı. Yarım sezon Fenerbahçe‘de, bir sezon Trabzon‘da oynadı. 1,5 sezon forma giydiği G.Saray‘da 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş‘a geri döndü ve 2006-2007 sezonuna kadar burada Türkiye Kupası, 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Kupası çeyrek finali gibi başarılarda takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 2006-2007 sezonu için Etimesgut Şekerspor’a transfer oldu. Bir sezon sonra Eskişehirspor’a transfer olan Yalçın aynı sezon futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin dışında çeşitli kanal ve gazetelerde futbol yorumculuğu ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak 15 Ocak 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

13/14 Gaziantepspor

14/15 Sivasspor

15/16 Gaziantepspor

16/17 Kayserispor

17/18 Eskişehirspor

17/18 Konyaspor

18/19 Alanyaspor

19/20 Yeni Malatyaspor

SERGEN YALÇIN EVLİ Mİ?

47 yaşındaki teknik direktör aslen Rize'li. Sergen Yalçın evli değil.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Siyah Beyazlı kulüp, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz."