Sergen Yalçın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Kasım.1972

Sergen Yalçın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Futbolcu

Sergen Yalçın doğum yeri : İstanbul

SERGEN YALÇIN BİYOGRAFİSİ

Milli Takım'da ve Türkiye'nin önde gelen spor klüplerinde forma giymiş olan Türk futbolcu. Futbolu bıraktıktan sonra televizyonlarda yapmakta olduğu futbol yorumculuğunu bırakarak 2013 yılının kasım ayında teknik direktörlüğe geçiş yaptı.

Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Özer Yalçın’da futbolcuydu. Annesi Gül Yalçın'dır. Futbola Beşiktaşaltyapısında başladı. Serpil Hamdi Tüzün'ün Türk futboluna kazandırdığı isimlerden biri oldu.

Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.

Sergen, ilk resmi maçını 1 Eylül 1991'de Gençlerbirliği'ne karşı oynadı.1991-1996 yılları arasında başarılı performansıyla dikkat çekti ve 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası gördü. Ancak başarılarının yanında kumar, at yarışı gibi tutkuları yüzünden de eleştirildi. 1996-1997 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sergen, takım arkadaşı Alpay Özalan ile birlikte Beşiktaş'ın verebileceğinden daha fazla para istediği için kulüple anlaşamadı. Cem Uzan'ın başkanlığını yaptığı İstanbulspor'dan teklif aldı ve 1997 yılında Aykut Kocaman, Oğuz Çetin transferi ile dikkat çeken İstanbulspor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın’ın içlerinde adı “Sergen”,“Kazım Baba”ve “Blackberry” olan 8-10 tane yarış atı vardır.

İstanbulspor’da 1998 yılının kasım ayında da yönetimle problemleri olan ve maaşı ödenmeyen Sergen, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Uzun süre futbol oynayamadı, Avrupa'dan kulüplerle görüşse de anlaşma sağlayamadı.

1999'un başında Siirt JeT-PaSpor'a transfer oldu. Siirt JeT-Pa Spor formasını giyen Sergen daha sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz ve kiralık olarak gitti. Fenerbahçe'deki performansıyla tekrar milli takıma seçildi. Sezon sonunda Fenerbahçe 3. olsa da iyi oynayan Sergen'in takımda kalmasına karar verildi ve bir sezon daha kiralandı. Sergen'in sözleşmesi aralık ayında feshedildi.

Türkiye'de tekrar bir takımda forma giyebilmesi için federasyon kurallarına göre "hülle" yöntemiyle, Avrupa'da bir takıma satılması ve oradan Türkiye'ye dönmesi gerekiyordu. Bu yüzden Sergen kâğıt üzerinde Makedon takımı FK SlogaJugomagnat'a satıldı, daha sonra oradan 2000 yılının başında Galatasaray'a kiralandı. Sergen böylece Refik Osman Top, Ali Soydan ve Saffet Sancaklı'dan sonra 3 Büyükler'de forma giyen 4. futbolcu oldu.

2000-2001 sezonun başında ise Trabzonspor'a kiralandı ve 4 büyüklerin tümünde forma giyen ilk futbolcu ünvanını aldı. Trabzonspor'la ilk günlerinde sakatlıklarla boğuştu. Daha sonra ise Beşiktaş'tan takım arkadaşı Oktay Derelioğlu ile birlikte antremanları aksatıp, yüksek ücret istediler. Sezon sonunda Trabzonspor 5. olurken, Sergen Yalçın da Trabzonspor ile yollarını ayırdı.

2002 - 2003 sezonunda Beşiktaş’a döndü ve Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunun baş mimarlarından biri oldu.

Türkiye liglerinde 100 gol barajını aşan futbolcuların arasına girdi. 11 Ekim 2003tarihindeki Türkiye - İngiltere maçı dahil 37 kez milli formayı giydi ve 5 gol attı.

2006/2007 sezonunda 2.Lig B Kategorisi'ne yeni yükselen ekiplerden Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'a 8 Temmuz 2007 tarihinde Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreni ile transfer oldu. Eskişehirspor, Süper Lig'e çıkma yolunda ilerlerken yine kadro dışı bırakıldı ve daha sonra kulübüyle yollarını ayırdı. Daha sonra ise futbolu bıraktığını açıkladı.

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası forma giydiği turnuvalar oldu. En son 11 Ekim 2003 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan Türkiye - İngiltere maçında milli formayı giydi. 37 kez milli oldu ve 5 gole imza attı.

4 Kasım 2008 tarihinde yapılan anlaşma ile Sergen Yalçın, Beşiktaş U-15 takımının antrenörü oldu.2009-10 sezonunun başında Beşiktaş A2 takımının başına getirildi. Takım A2 Ligi'nin Marmara Grubu'nda, güçlü rakiplerinin arasında birinci olarak devam ederken, Sergen Yalçın bir yandan yorumculuğa devam edip A Takım hocası Mustafa Denizli'yi eleştiriyordu. Sezon ortasında, Denizli'nin gençleri oynatmamasını ve ilgisizliği gerekçe gösterip teknik direktörlük görevini bıraktı.

2010-2011 sezonu öncesi Sarıyer Spor Kulübü sportif direktörlüğüne getirildi.

Futbolu bıraktıktan sonra Fanatik Gazetesi'nde ve Vatan Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başladı, aynı zamanda NTV ve NTVSpor kanallarında futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Daha sonra Kanaltürk'de yorumculuk yaptı.

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın Devler Ligi adlı eski futbolcuların futbol turnuvasında da forma giymiştir. Yeni Rakı'nın internet üzerinden hazırladığı bir reklamda ve Europen firmasının reklamlarında oynamıştır. Son olarak Finans Bank'ın “EnPara” reklamlarında oynamıştır.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan “Yetenek sizsiniz Türkiye” yarışmasında 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı.

Sergen Yalçın, 2013 yılının kasım ayında 2013-2014 sezonunda 11. hafta sonunda Gaziantepspor yeni teknik direktörü oldu. Mart 2014 de istifa ederek ayrıldı.

2014 yılında TRT Spor'da yayınlanmakta olan Göktuğ Sevinçlimoderatörlüğündeki Futbol Arenası programında Erman Toroğlu ile birlikte yorumculuk yaptı.

Sergen Yalçın 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film’in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde’ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu’nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Emre Kınay, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan, Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

29 Nisan 2016 tarihinde Gaziantepspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak önce de çalıştırdığı Gaziantepspor'un teknik direktörü oldu. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek, Gaziantepspor'un ligde kalmasını garantiledikten sonra Gaziantepspor'dan ayrıldı.

4 Ocak 2017 tarihinde sezon sonuna kadar Kayserispor ile anlaştı. 22 Nisan2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında 2-1 yenilince istifa etti.

6 Mart 2018 tarihinde Atiker Konyaspor ile 10 maç için sözleşme imzaladı.



Oynadığı Takımlar :

1990-1992 - Beşiktaş A2

1991-1997 - Beşiktaş

1997-1999 - İstanbulspor

1999-2002 - Siirtspor

1999-1999 - Fenerbahçe (Kiralık)

1999-1999 - Sloga (Kiralık)

1999-2000 - Galatasaray (Kiralık)

2000-2001 - Trabzonspor (Kiralık)

2001-2002 - Galatasaray (Kiralık)

2002-2006 - Beşiktaş

2006-2007 - Şekerspor

2007-2008 - Eskişehirspor

Teknik Direktörlük Kariyeri :

2009-2010 - Beşiktaş A2

2010-2011 - Sarıyer Spor Kulübü (sportif direktör)

2013-2014 - Gaziantepspor

2014-2015 - Sivasspor

2016-2016 - Gaziantepspor

2017-2017 - Kayserispor

2018-2018 - Atiker Konyaspor

2018- ----- - Alanyaspor

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Sil Baştan