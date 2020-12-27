Sergen Yalçın'dan 'x' diye bahseden Nazlı Canyurt'a taraftarın öfkesi dinmiyor!

Nazlı Canyurt, geçtiğimiz günlerde bir programda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca " yorumunda bulundu. Sergen Yalçın'dan 'X' diye bahseden Canyurt, taraftarlardan büyük tepki aldı. Canyurt, ne kadar özür dilese de taraftarların öfkesini azaltamadı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Twitter hesabından bir açıklama yapan Canyurt şu sözleri söyledi;

"Fatih Karagümrük-Galatasaray maçından sonra Deniz Çoban ile Bein Sports stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz yayın esnasında söylediğim sözlerin ardından Beşiktaş camiasının yaptığı açıklamaları üzüntüyle takip ettim.

Canlı yayındaki ifadelerim çarpıtıldığı için tam anlamıyla bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğu düşüncesindeyim.

Sayın Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden anlıyorum ki, Sayın Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş camiasını istemeden de olsa incitmişim. Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim."

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖFKESİ DİNMİYOR

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a ‘x’ diye hitap ettiğini öne süren taraftarlar Canyurt'a tepki gösterdi.

Nazlı Canyurt'un sosyal medyada aldığı tepkiler şöyle;

- Sergen Yalçın’ın imza törenine 25bin kişi giden taraftar seni unutur mu sandın? Unutmadık ! Unutmayacağız ! #NazlıCanyurtÖzürDileyeceksin

#NazlıCanyurtÖzürDile

- Özür dileme sırası sende senin ne ayrıcalığın var? #NazlıcanYurtÖzürDile

- X hoca degil .... sergen bey diceksiniz ... ha bunu bilmiyorsaniz ... ÖGRENECEKSİN #NazlıcanYurtÖzürDile

- Sıra sende X hanım efendi #NazlıCanyurtÖzürDile

Nazlı Canyurt'un özür dilemesi bazı taraftarları sakinleştiremedi;

- BÖYLE ÖZÜR DİLETİRLER. Kartal

#BeşiktaşlıNecip

#NazlıcanYurtÖzürDile

- Unutmadık

Unutmayacağız.

Saygısızlığı bırak

#NazlıcanYurtÖzürDile

- Nikah Şahidin Fatih Terim Bile Seni

Kurtaramayacak Bil İstedik..

#NazlıCanyurtİstifa

#NazlıCanYurtÖzürDile

- Sonra da istifa et ! #NazlıCanyurtÖzürDile