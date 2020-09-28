Serie A'da Türk yıldızların gecesi!

Türk yıldızlarının formasını giydiği Avrupa ligleri arasında yer alan Serie A'da ikinci hafta maçları oynandı. Bu maçlarda Milli oyuncularımızın formasını giydikleri Milan, Sassuolo ve Hellas Verona, karşılaşmalarını kazandı.

Geçtiğimiz sezon pandeminin ardından verilen aradan sonra yeniden başlayan Serie A'da, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, iyi bir çıkış yakalamıştı. Zlatan Ibrahimovic ile ortaya koyduğu uyum, Hakan'ın performansını yükseltmiş ve takımında sezonun en iyi oyuncuları arasında yerini almıştı.

Bu sezona da iyi giren Çalhanoğlu, Milan'ın Avrupa Ligi eleme turunda Bodo/Glimt'e karşı oynadığı maçta olağanüstü bir performans ortaya koymuş ve 2 gol, 1 asist yapmıştı. Milan'ın ligde oynadığı Crotone, karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Milli futbolcu, 83 dakika boyunca sahada yer aldı. Milan, bu karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

SASSUOLO DEPLASMANDA, HELLAS VERONA EVİNDE GALİP

Milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Filip Djuricic, 64. dakikada penaltıdan Domenico Berardi, 66. dakikada Gregoire Defrel ve 76. dakikada Francesco Caputo atarken, ev sahibi takımın tek golünü ise 30. dakikada Andrey Galabinov kaydetti. Bu sonuçla Sassuolo puanını 4'e yükseltti.

Konuk ekipte karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Mert Müldür, 46. dakikada Pedro Obiang'ın yerine maça dahil olurken, Kaan Ayhan ise 78. dakikada Vlad Chiriches'in yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu Mert Çetin ile Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter'in takımı Hellas Verona ise evinde Udinese’yi 1-0 yendi. Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Andrea Favilli attı. Mert Çetin ve Koray Günter, ilk 11'de başladıkları müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona, Udinese galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, 2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yapmış oldu.