Serif Nhaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Nhaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serif Nhaga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serif Nhaga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serif Nhaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serif Nhaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serif Nhaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serif Nhaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serif Nhaga 1 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur.  Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serif Nhaga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serif Nhaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serif Nhaga'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serif Nhaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/serifnhaga5

Serif Nhagaboyu ve yaşı kaç

Serif Nhaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serif Nhaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U19

26 Ocak 2023 yılında Paris SG U19

Serif Nhaga kimdir

Serif Nhaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serif Nhaga şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Serif Nhaga nereli

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