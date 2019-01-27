Serik Belediyespor 1 - 0 Anagold 24erzincanspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Serik Belediyespor, Anagold 24erzincanspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Serik Belediyespor ve Anagold 24erzincanspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Serik Belediyespor sahasında Anagold 24erzincanspor ile 27.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Serik Belediyespor - Anagold 24erzincanspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.01.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Anagold 24erzincanspor

Anagold 24erzincanspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 19 13 6 0 28 8 45 20 2 Kocaelispor 19 11 4 4 23 12 37 11 3 Serik Belediyespor 19 9 7 3 20 15 34 5 4 Yeni Çorumspor 19 9 2 8 26 20 29 6 5 Turgutluspor 19 8 4 7 28 23 28 5 6 Karacabey Birlikspor 19 8 4 7 23 26 28 -3 7 Payasspor 19 8 3 8 18 21 27 -3 8 Diyarbekirspor 19 7 5 7 23 23 26 0 9 Muğlaspor 19 7 3 9 18 16 24 2 10 24 Erzincanspor 19 6 5 8 24 25 23 -1 11 Halide Edip Adıvar SK 19 5 8 6 20 25 23 -5 12 1461 Trabzon 19 4 10 5 16 17 22 -1 13 Bağcılar SK 19 5 7 7 24 26 22 -2 14 Gölcükspor 19 5 6 8 11 17 21 -6 15 Fatsa Belediyespor 19 4 8 7 14 19 20 -5 16 Cizrespor 19 4 8 7 12 20 20 -8 17 Ankara Adliyespor 19 3 8 8 17 19 17 -2 18 Bucaspor 19 3 6 10 16 29 15 -13

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