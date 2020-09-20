Serik Belediyespor - Pendikspor: 2-0

Maç, Pendikspor'un vuruşuyla başladı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

İkinci yarının 54'üncü dakikasında gelişen Serik Belediyespor atağında Murat Gürbüzerol topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0.

78'inci dakikadaki Serik Belediyespor atağında bu kez Sinan Özkan sahneye çıktı ve attığı golle takımını rahatlattı: 2-0.

Maçta başka gol olmadı ve Serik Belediyespor 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Serik Belediyespor haftaya Elazığspor deplasmanına gidecek.

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Uğur Önay, Muratcan Ilgaz

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.92 Erkan Şahin), Murat Gürbüzerol (Dk.72 Mahsun Çapkan), Sinan Kalaycı, Bahadır Çiloğlu (Dk.50 Sinan Özkan), Gökay Eser (Dk.92 Batuhan Arslan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin (Dk.73 Yusuf Çelik), Emre Bekir

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir, Süheyl Çetin, Özgür İleri (Dk.61 Salim İyik), Ercüment Eray Ataklı (Dk.53 Caner Alioğlu), Ömer Can Sokullu, Mehmet Sıddık İstemi (Dk.62 Ali Genç), Fatih Cerlek, Göksu Türkdoğan, Nazmi Candoğan, Kerem Kaya (Dk.93 Özgür Çelik), Ömer Kandemir

SARI KARTLAR: Yusuf Onur Arıkan, Cenk Kaplan (Serik Belediyespor) - Özgür İleri, Nazmi Candoğan, Fatih Cerlek, Ömer Kandemir, Caner Alioğlu (Pendikspor)

GOLLER: Dk.54 Murat Gürbüzerol, Dk.78 Sinan Özkan (Serik Belediyespor)