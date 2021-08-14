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  3. Serinlemek için girdikleri çay sonları oldu! Gule ve Hasret Nas kardeşler boğularak can verdi

Serinlemek için girdikleri çay sonları oldu! Gule ve Hasret Nas kardeşler boğularak can verdi

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'na serinlemek için giren Gule Nas (15) ve Hasret Nas (13) isimli iki kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdikleri çay sonları oldu! Gule ve Hasret Nas kardeşler boğularak can verdi

Edinilen bilgiler göre piknik yapmak için Zorava Çayı'nın kenarına gelen Gule Nas (15) ve Hasret Nas (13) isimli kız kardeşler serinlemek için çaya girdi. İki kız kardeş bir süre sonra çayda gözde kaybolunca olay yerine UMKE ekipleri çağırıldı. Daha sonra yapılan aramalar sonucunda  iki kız kardeş baygın vaziyette çaydan çıkarıldı. 

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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