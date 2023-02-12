Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Serkan Akın'ın biyografisi

Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitiren Serkan Akın yaptığı yorum ve analizleri ile izleyici ve dinleyiciler, Serkan Akın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Diye araştırıyor. İşte Serkan Akın'ın biyografisi.

SERKAN AKIN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Kdz. Ereğli İlçesi'nde dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.

Mezun olduktan sonra bir yıl inşaat firmasında çalıştıktan sonra 1994-98 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştı.

1998 yılında Konak Mimarlık ve Sanat Hizmetleri Şirketini kurdu.

İstanbul’da ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde pek çok yapının mimari projeleri ile eski eser yapıların restorasyon projelerini hazırladım. Bununla birlikte inşaat, dekorasyon, müşavirlik ve restorasyon işleri yapmakta.

STK’larda ve derneklerde aktif olarak görev aldı. TÜMİP Yönetim Kurulu Üyeliği, ZONSİAD Kurucu Üyeliği, MMG, TEKDER ile Araştırma ve Kültür Vakfı'na üyelikleri bulunmaktadır.

2013-18 yılları arası İZÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimari Proje dersleri verdi.

2017-20 yılları arası İstanbul 5, İstanbul 1 ve Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği yaptı.

2019 yılından itibaren İTİCÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Türk İslam Mimarisi dersleri vermekte.

2016-19 yılları arasında Yenisöz ve Milat gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Muhtelif dergi ve kitaplarda yazıları bulunmaktadır.

Mimarlık, kent ve geleneksel yapılar konularında konferanslar vermekte.