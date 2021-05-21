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Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?

İbo Show programına konuk olan Serkan Nişancı'nın kim olduğu merak ediliyor. Haberimizde Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?

Serkan Nişancı Star TV ekranlarında yayınlanan "İbo Show" programına konuk oldu. Bunun ardından İbo Show izleyenleri Serkan Nişancı'nın hayatını ve çalışmalarını merak etti. İşte Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? sorularının yanıtları...

SERKAN NİŞANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1986 doğumlu Serkan Nişancı 35 yaşındadır. Ankara türküleri seslendiren Nişancı, "serkannisancisn" kullanıcı adı ile aktif olarak kullandığı Instagram hesabından annesiyle ve babaannesiyle sık sık paylaşım yapmaktadır. Ailesine düşkün olduğu söylenen Nişancı'nın memleketi Ankara'dır.

EVLİ Mİ?

Ankaralı Serkan Nişancı'nın evli olup olmadığına dair internette net bir bilgi yer almıyor.

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Albümleri:

  • Gözüme Baka Baka
  • Kara Gözlüm Ölesim Var
  • Aşkın Starları
  • Yar Gözlerin Ağlar Gibi
  • Sen De Anlarsın, Özledim
  • Deli Yüreğime Zorsun
  • Gül Eğlen Oyna
  • Ankara'nın En İyileri
  • Kurtlar Sofrası
  • Ankara'nın Beyleri
  • Yalan Olmuş Sevdalar
  • Alem Başlıyor

Şarkıları:

  • Hayal Olur
  • Gül Eğlen Oyna
  • Yar Bana
  • Gelsene
  • Gözüme Baka Baka
  • Hıçkırık
  • Sessiz Sedasız
  • Yar Gözlerin Ağlar Gibi
  • Sen De Anlarsın
  • Özledim
  • Deli Gibi Yüreğime Zorsun
  • Sevdiğim Al Yazmalım
  • Hem Delisin Hem Hanım
  • Dayanamam
  • Sen Aldırma
  • Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı
  • Mavi Boncuk Gözleri
  • Yalan Olmuş Sevdalar
  • Ankara Kızlarına
  • Bir Sevdadır Ankara
  • Sen Olmayınca
  • Karagözlüm Ölesim Var
  • Oyanada Dönder Sar Beni
  • Balım Benim
  • Elveda
  • Seviyorum Bir Tek Seni
  • Dari Dari
  • Serkeş
  • Taçsız Prenses
  • Gece Başlıyor / Salla / Ereğli
  • Seni Seviyorum

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