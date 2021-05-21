Serkan Nişancı Star TV ekranlarında yayınlanan "İbo Show" programına konuk oldu. Bunun ardından İbo Show izleyenleri Serkan Nişancı'nın hayatını ve çalışmalarını merak etti. İşte Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir? sorularının yanıtları...

SERKAN NİŞANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1986 doğumlu Serkan Nişancı 35 yaşındadır. Ankara türküleri seslendiren Nişancı, "serkannisancisn" kullanıcı adı ile aktif olarak kullandığı Instagram hesabından annesiyle ve babaannesiyle sık sık paylaşım yapmaktadır. Ailesine düşkün olduğu söylenen Nişancı'nın memleketi Ankara'dır.

EVLİ Mİ?

Ankaralı Serkan Nişancı'nın evli olup olmadığına dair internette net bir bilgi yer almıyor.

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Albümleri:

Gözüme Baka Baka

Kara Gözlüm Ölesim Var

Aşkın Starları

Yar Gözlerin Ağlar Gibi

Sen De Anlarsın, Özledim

Deli Yüreğime Zorsun

Gül Eğlen Oyna

Ankara'nın En İyileri

Kurtlar Sofrası

Ankara'nın Beyleri

Yalan Olmuş Sevdalar

Alem Başlıyor

Şarkıları: