Serkan Sevim kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SERKAN SEVİM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

48 yaşında olan Serkan Sevim 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Ardından 1998’de gittiği ABD’de University of Baltimore’dan Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans diploması aldı. ABD’de eğitim aldığı yıllarda, bir arkadaşı ile birlikte Türkiye’nin ilk İnternet şirketlerinden biri olan Mezun.com’u kurdu. Mezun.com, 2002 yılında Baltimore Business Journal tarafından “En Hızlı Büyüyen Özel Şirket” seçildi. Sevim, EY’ın 2004 yılında dünya çapında düzenlediği “Yılın Girişimcisi” yarışmasında Maryland Eyaleti Finalisti olma başarısını gösterdi. 2006 yılında Türkiye’ye dönen Sevim, 2010 yılında Mezun.com’daki hisselerini satarak ilk başarılı çıkışını gerçekleştirdi. Sonrasında, Türkiye’nin ikinci büyük çiçek şirketi konumunda bulunan, kurucusu olduğu 444cicek.com’daki hisselerini de satarak ikinci başarılı çıkışını yaptı.

Serkan Sevim, kurucusu ve CEO’su olduğu bulut bilişim sektörünün Türkiye’deki en büyük şirketlerinden Medianova’ya odaklanmış bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 600’den fazla kurumsal şirkete platform sağlayan yerli bir teknoloji şirketi olan Medianova, teknoloji ihracatının ülkemizdeki öncüleri arasındadır. Sadece kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği teknolojileri kullanarak hizmet sunan şirketin patentli ve patent bekleyen ürünleri de bulunmaktadır.

Sevim, Galatasaray Amerika Cemiyet Başkanlığı görevi sonrasında 2015-2017 yılları arasında Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı olarak görev yapmıştır.

Serkan Sevim Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’da başkan adayı Yiğit Şardan’ın listesinde bulunan Serkan Sevim, Fatih Terim hakkında konuştu.

Clubhouse platformunda soruları yanıtlayan Sevim, “Fatih Terim’in son 2-3 aylık dönemdeki yaptığı açıklamalar yanlış. Fatih Terim gelir özür diler, yanlış anlaşıldım diye konuşursa, biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz” dedi.

Bir üyenin “Eğer yönetiminiz Sportif A.Ş’yi satma kararı alırsa ne yaparsınız, sattırmamak için uğraşır mısınız, istifa eder misiniz?” şeklinde sorusuna verilen “Evet ya da hayır diyemem. Konuyu görmek, tartışmak, şartlara bakmak lazım” yanıtı da üyeler tarafından tepkiyle karşılandı.