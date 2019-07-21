Serkan Tanırgan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAN TANIRGAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Ocak.1987

Serkan Tanırgan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Model, Basketbolcu

Serkan Tanırgan doğum yeri : Landshut , Almanya

SERKAN TANIRGAN BİYOGRAFİSİ

Serkan Tanırgan, 27 Ocak 1987 tarihinde Almanya’da Landshut şehrinde doğmuştur. Küçük yaşlarda Türkiye’ye gelerek İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’da okudu

Bursa’da ikamet etmekte olan Serkan Tanırgan, küçük yaştan itibaren basketbol oynamaktadır. Serkan Tanırgan, basketbol hayatına 9 yaşında tesadüfen başlamış. İlköğretim yıllarında boyunun uzunluğu sebebiyle teknik menajerlerin ilgisini çekip elemelere çağrılmış. Bursa Tofaş Spor Kulübü’ne seçilmiş ve alt yapısını burada oluşturturmuş. Burada üç Türkiye birinciliği elde etmiş. Basketbol çalışmalarına ara vermeden devam edip, Best Balıkesir Basketbol Kulübü’nün ardından Boluspor Basketbol Kulübü’ne transfer olmuş.

2011 yılında “Best Model of Turkey” model yarışmasında birinci olmuştur. Ayrıca 2011 yılında Türkiye’yi Çin’de Manhunt International yarışmasında temsil etmiştir. Çeşitli markaların katalog çekimlerinde modellik yaptı.

Tv. dizilerinden oyunculuk teklifi alan Serkan Tanırgan, tiyatro ve dans eğitimleri yanı sıra “Zeybek dansı” eğitimi de almaktadır.

Serkan Tanırgan, 2012 yılında TV8’de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Serkan Tanırgan ile birlikte Billur Kalkavan, Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Burcu Çetinkaya, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.



Serkan Tanırgan, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Serkan Tanırgan, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Günay Musayeva, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.