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Sermiyan Midyat’tan hem düşündüren hem güldüren Sedat Peker videosu: “Vallahi Yenileceğiz”

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Sedat Peker’i taklit ederek Kanal İstanbul'u eleştirdiği video sosyal medyada olay yarattı.

Sermiyan Midyat’tan hem düşündüren hem güldüren Sedat Peker videosu: “Vallahi Yenileceğiz”

Rol aldığı dizi ve filmlerle birçok başarıya imza atan Sermiyan Midyat yayınladığı videolarla herkesin ilgisini çekti. 46 yaşındaki ünlü oyuncu Sedat Peker'i taklit ettiği videoyu Youtube kanalına yükledi.

"KIYMETLİ KARDEŞLERİM"

Asıl amacı Kanal İstanbul'u eleştirmek olan oyuncu, Sedat Peker’i taklit ederek eleştirisini dolaylı yoldan yaptı. Midyat, kanal İstanbul’u eleştirmek için kamera karşısına geçtiğinde "Kıymetli kardeşlerim" diyerek söze başladı. Yayınladığı ilk videoda #vallahiyenileceğiz başlığı açan Midyat, ikinci videoya ise #kanalistanbul başlığını açmasıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Aynı görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınlayan Midyat, gönderiyi yoruma kısıtlarken oyuncu Erdem  Baş ve Yönetmen Bülent İşbilen'in yorumları kaldı.

İşbilen, "Helal olsun... Gündem buysa eğer bu konuda ancak bu kadar güzel dikkat çekilebilirdi ellerine emeğine sağlık..." yorumunda bulunurken Baş işe, "Doğrulanmış. Çok iyi vallahi yeniliyoruz ve sözümüzü duyuramıyoruz..." yorumu yaptı

Sermiyan Midyat’tan hem düşündüren hem güldüren Sedat Peker videosu: Vallahi Yenileceğiz

TEPKİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Son dönemde YouTube’da videolar çekmesiyle  hakkında çok fazla konuşulan Sedat Peker’in hakkında suç örgütü liderliği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Paylaştığı gönderilerle ülkenin gündemine oturan Sedat Peker'i bazı kesimler sevse de bazı kesimler tarafından tepki topluyor. 

Sermiyan Midyat’tan hem düşündüren hem güldüren Sedat Peker videosu: Vallahi Yenileceğiz

AMACI SIKINTILARA DİKKAT ÇEKMEK

Videolarının çok izlenmesinden dolayı Sedat Peker'i taklit ettiğini dile getiren Sermiyan Midyat, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla böyle bir video yayınladığını açıkladı.

Sermiyan Midyat’tan hem düşündüren hem güldüren Sedat Peker videosu: Vallahi Yenileceğiz

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