Serpil Çakmaklı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Serpil Çakmaklı Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Serpil Çakmaklı hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?
Doğum tarihi : 19.Mayıs.1962
Serpil Çakmaklı kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Boğa
Meslek : Sinema Oyuncusu
Serpil Çakmaklı doğum yeri : Eskişehir
SERPİL ÇAKMAKLI BİYOGRAFİSİ
Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Sonradan mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirmiştir.
Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yaptı. Birçok filmde oynadı. Şarkıcılık da yaptı. Erkekçe dergisine erotik pozlar verdi.
Tv için çevirdiği bir reklam filminden sonra sinemadan teklif geldi.
Serpil Çakmaklı’nın ilk oynadığı film 1980 yılında çekilen Orhan Kemal’in eseri Devlet Kuşu’dur. Bu ilk filminde Kemal Sunal’la başrol oynayarak, figürasyonla başlayan bir çok kişinin aksine, sinemaya başrol oyuncusu olarak adım atmanın ağırlığını da hissettirmiştir. 1980 yılından bugüne, birçok filmde rol aldı.
1980 yılında "Alçaktan Uçan Güvercin" adlı TV dizisinde oynadı. Bu film ile tanındı. 2000 yılında "İçimizden Birileri" adlı TV filminde ufak bir rol aldı.
Serpil Çakmaklı, Oyuncu - Model - Cast - Organizasyon - Menajerlik - Prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.
Evlilikleri :
1.evliliği: Serpil Çakmaklı ilk evliliğini 16 yaşındayken 1978 yılında manken Mert Çakmaklı ile yaptı. 6 ay evli kaldı boşandı.
2.evliliği: işadamı Can Apa ile 1990 yılında evlendi. İkinci evliliğinden de 2 yılda boşandı.
3.evliliği: Serpil Çakmaklı Aralık 1993'te Oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. 1,5 sene sonra 1995 te boşandı. Merve adında bir kızı var.
Albümleri :
1990 - Üzülmedimki & Neşesi Bilir
1991 - İkimizde Seviyoruz
2000 - Bir Seni Tanırım
2009 - Yana Yana
Filmleri :
2003 - Çığlığın Dağlarda Yükselir
1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin
1996 - Drejan - Şilan
1993 - Çok Özel İlişkiler
1993 - Gecem Ve Gündüzüm
1993 - Al Dudaklım
1990 - Aşkın Kesişme Noktası
1990 - Bir İçim Su
1990 - Çılgın Aşıklar
1989 - Şahane Evlilik
1989 - Şöhret Tutkusu
1988 - Sevgili Bayan
1988 - Ateş Gibi
1988 - Gazeteci Kız
1988 - Sen Ve Ben
1988 - Dört Köşe Dünya
1988 - Sevince
1987 - Patroniçe II
1987 - Patroniçe I
1987 - Vurgun - Aysel
1987 - Pusu
1987 - Alnımdaki Bıçak Yarası - Zehra
1987 - İşte Kadın - Gül
1987 - Deniz
1987 - Sevgiye Hasret
1987 - Papatya - Papatya
1986 - Prenses - Nevres
1986 - Sıcak Geceler - Selma
1986 - Güzelim
1986 - Allı Dudaklım
1986 - Değişim
1986 - Kafesteki Kadın
1985 - 14 Numara - Yaprak
1985 - Bu İkiliye Dikkat
1985 - Kan - Besra
1985 - Yılanların Öcü - Fatmaca
1985 - Şöhretin Sonu (B.Ersoy)
1984 - Yaşadıkça
1983 - Yaktı Beni
1983 - Yıkılan Gurur
1982 - Beni Unutma
1982 - Çayda Çıra
1982 - Günaha Girme
1982 - Tomruk - Gülçiçek
1982 - Bir Pazar Günü - Kader
1982 - Yürek Yarası - Zeynep
1981 - Mutlu Ol Yeter - Leyla
1981 - Sevdalım
1981 - Yaşamak Bu Değil - Emine
1981 - Şaka Yapma
1981 - Acı Gerçekler
1981 - İtirazım Var
1981 - Yüz Karası / Şöhretin Sonu - Aslı
1980 - Alçaktan Uçan Güvercin / Dizi
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Devlet Kuşu - Hülya
HABERE YORUM KAT