Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan, Nihat Doğan'ı paylaşamadıkları için kavga mı etti? Seyhan Soylu'dan canlı yayında büyük iddia!

Yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV'de , magazin olaylarının ele alındığı Al Sana Haber programı gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tuba Ekinci ile Nihat Doğan’ın kavgası gündeme oturmuş ardından Ebru Polat ve Bahar Candan gerilmişti.

NİHAT DOĞAN VE SERPİL ÇAKMAKLI AŞK MI YAŞADI?

Ekinci olmadan program devam ederken Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia programa damga vurdu. Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

"BİZ DOSTTUK"

Nihat Doğan ise bu iddiaları "Yalan be biz dosttuk" diyerek yanıt verdi. Seyhan Soylu açıklamasında "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" dedi.