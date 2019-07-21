Serpil Örümcer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1952

Serpil Örümcer kaç yaşında :

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Meslek : Sinema Oyuncusu, Şarkıcı

Serpil Örümcer doğum yeri :

SERPİL ÖRÜMCER BİYOGRAFİSİ

"Bayan Bacak" lakaplı sanatçı, sinemanın vamp kadını rollerinde oynamıştır.

Serpil Örümcer, 1952yılında doğmuştur. Esas soyadı Orümcer'dir. 1967 yılında Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği güzellik yarışmasında 14 yaşında güzellik kraliçesi seçildi. Ardından bir yıl mankenlik yaptı.

1972 yılında şarkıcı Berkant Akgürgen ile evlendikten sonra Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Bir zamanlar bacaklarının güzelliğiyle adını duyurdu ve ünlü sanatçı Berkant'la dillere destan aşk yaşadı. Aşkları o kadar dillere destan olmuştu ki Sezen Cumhur Önal, çift için "Düğün Şarkısı" adıyla bir şarkı aranje etti. Çift, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey’in kıydığı nikáhın hemen ardından Hollanda Havayolları’yla Amsterdam’a uçtu. Serpil Örümcer’le Berkant’ın uçaktan inerken hostesle çektirdiği fotoğraf, yıllarca havayolunun reklamlarında kullanıldı. Ancak büyük aşk sadece 1 yıl sürdü. Kızı Fulya'ya hamileyken eşini terk ediyor.

Müziğe başladıktan sonra ve 5 albüm ve 7adet 45lik plak çıkarmıştır.

Bir günlük konser için gittiği Batman’da 10 gün kalınca tanıştığı Hasan Ölük ile evlendikten sonra işkenceye başladı. Raporlar alıp mahkemelerde günler geçiren Serpil Örümcer, bu evlilikten güçlükle kurtuldu. Tüm mal varlığını kaybetti. işportacılık yaptı, simit sattı.



Evlilikleri :

1.evliliği : 1972 yılında şarkıcı Berkant Akgürgen ile evlendi. Bir yıl sonra 1973 yılında boşandı. Bu evliliğinden Fulya Akgürgen (d.1973) adında bir kızı var.

2.evliliği :1989 yılında Kayserili bir emniyet amiri Cengiz Kartal’la evlendi. 1990 yılında eşi öldü.

3.evliliği : Serpil Örümcer, daha sonra, 4 eşi ve 11 çocuğu olduğunu sonradan öğrendiği Batmanlı işadamı Hasan Ölük'le 1994 yılında evlenmiştir.

Büyük maddi sıkıntılar içinde olan Serpil Örümcer, yaşam mücadelesi vermekteyken üstüne bir de 1990larda cilt kanserine yakalanmıştır.

2010 yılında kötü durumda olan evi Vahe Kılıçarslan’ın sunduğu Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

Albümleri :

1984 - Aşka Hasret

1985 - Yeşil Yeşil

1987 - Gül Gibi Koklarım Seni

1987 - Aşığım Bir Şoföre

1983 - Kerize Bak Kerize

45lik plakları :

Düğün Şarkısı & Çok Yalnızım (Berkant'la birlikte)

Şaşkın Aşık & Su Sızmazdı Aramızdan

Bir Gün Hayat Biter & İster Al İster Alma (1969)

Sözünde Durmadın & Sen Hepsinden Güzelsin

Yaramaz Kız & Koş Aşkım Koş (1969)

Aşka Hasret & Ayrılık Acısı

Ey Sevda Ey Sevda & Nerde

Filmleri :

1978 - Ali Baba'nın Çiftliği

1976 - Dalgacı Mahmut

1970 - Adım Kan, Soyadım Silah

1969 - Çingene Aşkı Paprika

1968 - Benim de kalbim var