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Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi

Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden tepkiler yağdırdığı Servet Yardımcı bir anda gündemin ana maddesi haline geldi. Peki Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi...

Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi

Sosyal medyada bir anda hakkında paylaşımlar yapılan ve taraftarların yoğun tepki göstererek #ServetYardımcıİstifaEt etiketini gündeme soktu. Bunun üzerine Servet Yardımcı merak konusu haline geldi. Peki Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi...

SERVET YARDIMCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLI?

26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de doğan Servet Yardımcı, bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. Diğer takım taraftarlarından sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelen Yardımcı'nın Fenerbahçe kongre üyesi olduğu biliniyor.

Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi

SERVET YARDIMCI BİYOGRAFİSİ

Aslen Rizeli olan Servet Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı? İşte Servet Yardımcı biyografisi

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