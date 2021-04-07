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  3. Servis sürücülerinin yolcu taşıma kavgası bir cana mal oldu! Kalbinden bıçaklandı

Servis sürücülerinin yolcu taşıma kavgası bir cana mal oldu! Kalbinden bıçaklandı

Malatya'da öğrenci servisi sürücüleri arasında öğrenci taşıma meselesinden tartışma çıktı. Bir an da büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Servis sürücülerinin yolcu taşıma kavgası bir cana mal oldu! Kalbinden bıçaklandı

Malatya'da öğrenci servisi sürücüleri arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirlerarası Yolcu Terminali (MAŞTİ) mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda öğrenci servisi sürücüleri Faruk Ekici (30) ile Ü. İ. arasında yolcu taşıma konusundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, Ü.İ. tarafından kalbinden bıçaklanan Faruk Ekici ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ekici'nin cenazesi hastanede ki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Servis sürücülerinin yolcu taşıma kavgası bir cana mal oldu! Kalbinden bıçaklandı

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