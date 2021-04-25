Kanseri yendi, Urla'nın sokaklarını renklendiriyorSes sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandıİntikam cinayetine kurban giden adamın yeğenini öldürdüğü ortaya çıktıDuygulandıran sürpriz: Eşinin doğum gününü ağılda kutladıAdana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildiBursa'da polisten kaçarken motosikletten düştü, ceza yemekten kurtulamadıKripto piyasasında bir şok daha! Thodex ve Vebitcoin'in ardından bu kez de Goldexco.in: GLDX Token alım satımı durduruldu!İstanbul'da polis kıraathaneye tırmanarak baskın yaptı!Bağdat’ta can pazarı! Koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 27 ölü, 30 yaralı varTuna Kiremitçi ile Aslı Perker aşkı ilk kez fotoğraflandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Ses sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandı

Ses sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandı

Gaziantep'te polisler, bir aracın ses sistemini çalan ve bir işyerinin soyan şahısları olayını güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yakaladı. Olaylara ilişkin gözaltına alınan H.Z., İ.H.A. ve E.T. isimli şahıslar tutuklandı.

Ses sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arabanın ses sistemini çaldıktan sonra bir iş yerini soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 şahsı yakaladı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını H.Z., İ.H.A. ve E.T. isimli zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, şahısları emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın rahatlığı ve hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, aracın hoparlörünü çalan şahsın rahatlığı dikkat çekti. İş yerini soyan zanlının hırsızlık esnasında sigarasını içmeye devam etmesi ise pes dedirtti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ses sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandı

Ses sistemini çalan ve bir iş yerini soyan hırsızlar tutuklandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT