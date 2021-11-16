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Set çalışanları ile Burak Özçivit arasında kriz! Özçivit için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor!

Oyuncu Burak Özçivit hakkında, başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 'alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Set çalışanları ile Burak Özçivit arasında kriz! Özçivit için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor!

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

KÜFÜR VE HAKARET İDDİASI

Hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

Set çalışanları ile Burak Özçivit arasında kriz! Özçivit'in 4 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor!

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Burak Özçivit'in söz konusu suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

4 YIL 1 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede, Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargı süreci ilerleyen günlerde başlayacak.

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