Seth Kwadwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Kwadwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Kwadwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Kwadwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Kwadwo 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Kwadwo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Seth Kwadwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seth Kwadwo'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seth Kwadwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Kwadwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seth Kwadwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Kwadwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Asokwa FC

30 Haziran 2021 yılında Gold Coast FA

22 Ağustos 2022 yılında Bechem United

Seth Kwadwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Kwadwo şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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