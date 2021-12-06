Sette canı sıkılan Gonca Vuslateri karavanda döktürdü! "Uzaydan görülen bir göbeğim oldu"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin gündeminde sık sık yer alan oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de dans videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 2 ay önce karavanda dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, kendisini eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"ZORUM BEN SETTE YA"

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dans ettiği videosunu paylaşan Gonca Vuslateri, "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan. Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan" notunu yazdı.