Seung Woo Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Woo Ryu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Woo Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Ryu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Ryu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Woo Ryu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Woo Ryu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Woo Ryu 17 Aralık 1993 tarihinde Gimhae, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 류승우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Woo Ryu Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Seung Woo Ryu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Woo Ryu'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seung Woo Ryu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ryusevngwoo/

Seung Woo Ryu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Woo Ryu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Woo Ryu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Woo Ryu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Namsuwon MS

1 Ocak 2009 yılında Suwon HS

1 Ocak 2012 yılında Chung-Ang Uni

1 Ocak 2014 yılında Jeju United

1 Şubat 2014 yılında Leverkusen

13 Ağustos 2014 yılında Jeju United

14 Ağustos 2014 yılında Leverkusen

15 Ağustos 2014 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2015 yılında Leverkusen

1 Şubat 2016 yılında Bielefeld

30 Haziran 2016 yılında Leverkusen

30 Ağustos 2016 yılında Ferencváros

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

10 Temmuz 2017 yılında Jeju United

21 Ocak 2019 yılında Sangju Sangmu

27 Ağustos 2020 yılında Jeju United

4 Şubat 2022 yılında Suwon Bluewings

Seung Woo Ryu kimdir

Seung Woo Ryu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Woo Ryu şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gimhae Hapseong Elementary School (김해합성초등학교, 2003-2005),
Ansan Boogok Middle School (안산부곡중학교, 2006-2007),
Namsuwon Middle School (남수원중학교, 2008),
Suwon High School (수원고등학교, 2009-2011),
Chung-Ang University (중앙대학교, 2012-2013)

Seung Woo Ryu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Seung Woo Ryu nereli

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