Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı dizisi ile ilgili yeni bir açıklamada bulunuldu. Peki Sevcan Yaşar Savaşçı dizisinde mi oynayacak? | Sevcan Yaşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SEVCAN YAŞAR SAVAŞÇI DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar, Teymen Selcan Efe karakteriyle Savaşçı dizinde oynayacak.

Birsel Altuntaş, Sevcan Yaşar'ın diziye dahil olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Birsel Altuntaş, paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Güzel oyuncu Sevcan Yaşar, Teymen Selcan Efe karakteriyle Savaşçı'da. Kılıç Tim'ine hoş gelmiş"

SEVCAN YAŞAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

“İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.

Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.

Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim.

OYNADIĞI DİZİLER;

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

SAVAŞÇI DİZİSİSİNİN KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).