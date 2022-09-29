Sevenleri yasa boğuldu! Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'dan hayatını kaybetti

Son dakika... Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sevenleri yasa boğuldu! Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'dan hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre bir süredir kanser tedavisi gören Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'dan acı haber geldi. Caner Yıldız'ın Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası 64 yaşındaki Yıldız'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Sevenleri yasa boğuldu! Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız'dan hayatını kaybetti

CEREN YALDIZ KİMDİR?

Caner Yıldız 13.05.1958 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1977 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1981 yılında iyi derece ile mezun oldu. 1982 yılında İçişleri Bakanlığında stajyer kaymakam olarak göreve başladı.

1983 yılında 69’uncu Kaymakamlık Kursunu birincilikle tamamladıktan sonra ilk olarak, kendi isteği ile Aydın ilinin Kuyucak ilçesinde Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırasıyla Çanakkale ili Bozcaada ilçesi, Şanlıurfa ili Akçakale Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı (Peşmerge Kampı Sorumlusu), Bitlis ili Hizan Kaymakamlığı, Ağrı ili Eleşkirt Kaymakamlığı, Burdur Vali Yardımcılığı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Kocaeli Vali Yardımcılığı (Deprem İl Koordinatörü), İstanbul Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı ve Aydın ili Nazilli Kaymakamı, Menteşe ilçe Kaymakamı ve son olarak Muğla Vali Yardımcılığı görevini yapıyordu.

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