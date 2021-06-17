Sevgi seli! Danimarka - Belçika maçına damga vurdu

Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında topu dışarı atan takım oyuncuları ve tüm stat 1 dakika boyunca Christian Eriksen'ı ayakta alkışlayarak destek verdi.

Christian Eriksen, Finlandiya maçında fenalaşarak yere düşmüştü. Futbolcunun kalbinin durması üzerine müdehalede bulunulmuş ve futbolcu hayata dönmüştü.

NE OLMUŞTU?

EURO 2020'nin 2. gününde oynanan Danimarka-Finlandiya müsabakasında Christian Eriksen'in bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirmesi herkesi şoke etmişti. Yıldız futbolcu bilincini kaybetmiş, doktorların saha ortasında kalp masajı ve diğer tıbbi müdahaleleriyle hayatta kalmıştı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Eriksen'in sağlık durumu iyi, gerekli tetkiklerin ardından ise tedavi şekli de belli oldu.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle ani kalp krizi geçiren Eriksen'in kalbine bir cihaz takılmasına karar verildi. ICD adı verilen bu cihaz kalp atışlarını izliyor ve kalp ritmini düzenliyor.

Danimarka'nın takım doktoru Morten Boesen, Eriksen'in kalbine bu cihazın takılacağını ifade etti. Boesen, "Eriksen çeşitli tetkiklerden geçti ve kalbine cihaz takılmasına karar verildi." dedi.

Eriksen'in bu çözüm yolunu kabul ettiğini ifade eden Boesen, "Bu cihaz, ritim bozukluğu sebebiyle geçirilen kalp krizlerinin ardından gereklidir. Eriksen de bu çözümü kabul etti. Bu tedavi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da onaylandı." şeklinde konuştu.

Danimarka A Milli Takım doktoru, "Herkesi Eriksen'e ve ailesine huzur vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Inter forması giyen 29 yaşındaki Eriksen'in futbol kariyerinin nasıl şekilleneceği ise şu aşamada belirsizliğini koruyor. Bazı uzmanlara göre yıldız ismin bir daha futbola dönmesi zor ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.