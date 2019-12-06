Sevgili Geçmiş dizisi final mi yapıyor? Sevgili Geçmiş dizisi neden final yapıyor?

Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen,Sevda Erginci,ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8.bölümde ekrana veda edecek.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Reyting sonuçlarında istediği başarıyı elde edemeyen dizi 8.bölümde ekrana veda edecek.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır!

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

“Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.,

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk yer alıyor.