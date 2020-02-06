Svegililer Günü için tüm çiftleri tatlı bir heyecan sardı. Bu özel günü kaçırmak istemeyenler ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki Sevgililer Günü ne zaman 2020? 14 Şubat hangi güne denk geliyor 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor.

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2020?

14 Şubat 2020 Sevgililer Günü Cuma günü kutlanacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Şubat Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır. Madem kutlanıyor o zaman o hediyeler illa ki alınacak. Gelin 14 Şubat Sevgililer gününde kadınlara ne hediye alacağınıza şöyle bir göz atalım.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINABİLİR?

Erkeğe alınabilecek hediye önerileri:

– Gömlek ve kravat takımı

– Oyun konsolu

– Ayakkabı

– İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

– İmza kalemi

– Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

– El örgüsü ile yapılmış kazak

– Destekledikleri takımın forması ya da ürünü



Kadına alınabilecek hediye önerileri:

– Tektaş pırlanta yüzük

– Gümüş veya altın kolye

– Parfümeri ürünü

– Şık bir elbise

– Ayakkabı

– Çikolata paketi

– Kol saati

– Çanta

– Resminin olduğu bir tablo

– Çiçek

– Adına hazırlanmış bir kupa