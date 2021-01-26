Sevgilisine dehşeti yaşattı: Tokat attı, itip düşürdü! O anları kayda aldırdı

Kadına karşı şiddet Türkiye'nin en önemli sorunu olmaya devam ederken bu kez 18 yaşından küçük olduğu belirlenen bir birey aynı yaşlardaki kız arkadaşına dehşeti yaşattı. İHA'nın haberine göre olay İzmit ilçesinde Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi.

DARP ETTİ, KAMERAYA ÇEKTİ

Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışmanın ardından kızı darp ederek o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.