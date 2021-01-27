Sevgilisini cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı!

Bir internet sitesinde yaşadığı utanç verici olayı anlatan 20'li yaşlarda adını vermek istemeyen bir adam, hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Kız arkadaşıyla birlikteliği sonrası banyoya duş almaya giden adam odaya geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.

YAŞADIKLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Sevgilisini kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakalayan genç, yaşadıklarını bir forum sitesinde paylaşarak yardım istedi. Hamile kalmasından korktuğunu aktaran şahıs ne yapması gerektiğini bilmediğin söyledi.

"HAYIRLI OLSUN, BABA OLUYORSUN"

Çaresizce bekleyen adama tavsiye veren kullanıcılar yasal olarak yapabileceği pek bir şey olmayacağını söyledi. Bir kullanıcı "Hayırlı olsun baba olacak olabilirsin. Haberin olmadan hamile kalmaya çalışan bir kadın, çocuğunu asla aldırmak istemez" dedi.