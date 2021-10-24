Sevgilisini eş değiştirme partisinde yakaladı! Sonrası korkunç anlara sahne oldu

Dehşet veren olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde gerçekleşti. Heidi Kathleen Carter (36) isimli kadın tanışma uygulaması üzerinden iki kişiyle arkadaş oldu. Bu kişileri ilişkiye girmek amacıyla eve davet etti. Şahıslar daveti kabul ederek kadının evine gittiler.

ERKEK ARKADAŞ İLİŞKİ ANINDA GELDİ

Carter ve misafirleri ilişkiye girdiği esnada beklemedikleri bir durum yaşandı. Heidi Kathleen Carter'ın erkek arkadaşı, çift ve Carter ilişkiye girdiği anda eve geldi. Carter'ın sevgilisi yaşananları görünce çılgına döndü. Erkek arkadaş bulduğu beysbol sopasıyla çifte saldırmaya başladı.

KORKUDAN KIZ ARKADAŞI DA SUÇA DAHİL OLDU

Erkek arkadaşının kendisini de öldürmesinden korkan Heidi Kathleen Carter cinayete yardım etti. Fakat ikilinin gerçekleştirdiği suçun ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Bir kadın ertesi gün temizlik yapma amacıyla geldiği evde battaniyenin altında cesetleri gördü. Durumu polise bildirdi.

POLİS GELDİĞİNDE ORADAYDI

Polis olay mahalline ulaştığında katil silahıyla beraber evden çıkıyordu. Katilin karşı verme hamlesini gören polis, şahsı vurarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Heidi Kathleen Carter isimli kadın cinayete yardım ve yataklık suçlarından yargılanacak.