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  3. Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Eskişehir'de, 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Müjde D.'nin, sevgilisinin erkek kardeşini, aralarında çıkan husumet sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürmesi sonucu 122 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Eskişehir, 1 çocuk annesi Müjde D. (24), dini nikahlı eşi Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe'yi (33) aralarında çıkan tartışmada, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kucağında taşıdığı 1 yaşındaki çocuğuyla adliyeye götürülen Müjde D.'nin "hırsızlık', "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından 122 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre 4 çocuk annesi Müjde D., dini nikahlı eşi Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Müjde D., mutfaktan aldığı bıçağı İsmail Efe'nin göğsüne sapladı. Efe, ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsmail Efe, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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KUCAĞINDA BEBEĞİYLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Müjde D., önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne; işlemlerinin tamamlanmasının ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü. Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.'nin "hırsızlık', "kasten yaralama', "yağma" ve "yankesicilik" suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi.

Soruşturma sürüyor.

Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Sevgilisinin erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren kadın suç makinesi çıktı

Berna Akkaya
Editör


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