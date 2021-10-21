Sevgilisinin üzerinden arabayla geçmişti! Ölmeden önce aracın tekerleğinin boynunun üzerine denk getirmiş

Alınan bilgilere göre olay 14 Ekim günü gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta meydana gelmişti. Evli ve iki çocuk babası olan tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun hakimiyetindeki 35 MRT 34 plakalı cipin altında kalmıştı. Avcı'nın araçtan altında kaldığını çığlık atarak etrafına duyuran Kuşçu'nun bağırışlarını duyanlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerin gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

FARK ETMEDİM DEMİŞTİ

Gözaltına alınan Kuşçu, polise verdiği ifadesinde," Kavga ettik. Alkolün etkisiyle de Murat Avcı’yı fark etmedim" demişti. Ortaya çıkan görüntülerde Avcı'yı bilerek aracıyla ezdiği ortaya çıkan Kuşçu çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin elde ettiği yeni kamera görüntülerinde Kuşçu'nun Avcı araçtan inerken hızlandığı görüldü. Aracın hızlanmasıyla Avcı'nın araçtan düştüğü daha sonra Kuşçu'nun Avcı'nın başının üzerinden araçla geçtiği kamera görüntülerine yansıdı. Ayrıca Kuşçu, arabanın tekerleği Avcı'nın boyun kısmına gelecek şekilde aracı durdurduğu belirlendi.