Sevgiliye 1 Nisan şakaları nelerdir? | Arkadaşa, flörte, eşe 1 Nisan şakaları

1 Nisan tarihinin gelmesiyle sebgilisine güzel bir şaka yapmak isteyen ne ne yapacağını bilemeyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Sevgiliye 1 Nisan şakaları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. O rivayetlerden birine göre, Fransa Kralı 9. Charles, 1 Nisan'da kutlanan yılbaşını 1 Ocak'a aldırır. Ancak bazı kesimler yılbaşını 1 Nisan'da kutlamaya devam eder. Bazıları da bu geleneği devam ettirenlerle alay etmek amacıyla çeşitli şakalar yapmaya başlar ve böylece 1 Nisan şaka günü olarak anılır ve yılbaşını 1 Nisan'da kutlayanlara "Nisan Balığı" denir.

Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen Fransızlar bu günü bir gelenek olarak devam ettirdiler. Ve 1 Nisan, tüm dünyaya 'şaka günü' olarak yayıldı.

SEVGİLİYE 1 NİSAN ŞAKALARI NELERDİR? | ARKADAŞA, FLÖRTE, EŞE 1 NİSAN ŞAKALARI

Ayrılmak istediğinizi söyleyerek sevgilinizi inandırın, sonradan "1 Nisan!" diyerek doğruyu açıklayın. Ama dikkat edin bu son şakanız olmasın.



Sevgilinin saçının renginde bir peruk alıp makasla arkadan onun saçını kesmiş gibi yapın.



İçi yarım bardak su dolu bir bardağı buz dolabına koyarak suyun donmasını sağlayın. Buzlu bardağı sevgilinizin masasının üzerine ters çevirerek koyun. Buzlar eridiğinde su ters duran bardağın içerisinde kalacak.



Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.



Bir paket kremali bisküvi alinir. Bir kac biskuvi ortadan bolunur ve kremalari alinir yerine dis macunu sikilir.Sirasi ile pakete bir dis macunlu bir normal biskuvu ust uste dizilir. Saka yapilacak arkadasin yanina gelindiginde bir tane agzimiza atariz sonra arkadasa ikram ederiz. Dogal olarak bööööoo bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz durumu caktirmadan ne olmus gayet güzel deyip siradaki normal bisküviyide aziniza atarsiniz. Bir daha dene deyip siradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.



Kalabalikta yapilan sakalar vardir. Bunlar klasiklesmis sakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalik bir sokakta yürümeye baslanir tam birileriyle karsilasildigi zaman sanki önünde ip varmis da sanki üzerinden geçiliyormus gibi bacaklar kaldirilir. Cok kisi olmasi inandiriciligi arttirir.Ya da ip yerine sanki bir sey varmis gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakilir. Bu arada saka yapilan kisilerin tepkisini gözlemlemek için bir kisi görevlendirilir. Hep birlikte yukari bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadir



Bu sakayi bilmeyen birini bulursaniz uygulayabilirsiniz. Bir borunun agiz kismi siyaha boyanir.Uygulama alaninda kendiniz gözünüze degdirmeden bakarsiniz. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana sundan dersiniz. O kisi alir bakar “ee ne olmus bir sey yok ki” der fakat gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu sakayi birde recel sürerek deneyin isterseniz o da cok hos olur.



Az bilinen bir sakadir bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmistir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanin kenarina koyacaksin ben de bardagi iki parmaginin üstüne koyacagim hadi bakalim devirmeden alabilecekmisin. Tamam demesi için degisik gaz vermeler de yapilabilir. Bardagi koyun o biraz ugrasacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.



Kirbit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumagi koyacaksiniz. Buna ince görünmez bir sicim baglayip alttan cevirerek kirbit kutusunun en uzak kosesine bantla yapistiracaksiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumagi çekecektir. Ve böylece yumak kutudan firlayan acaip bir böcek hissi verecektir. Uygulamasi size kalmis. Not: yumak içerden kutuya takilmasin diye köseye ucgen bir rampa kurulmasi faydali olur 1 nisan şakaları



Mandalina altindan para büyüklügünde kucuk bir kapak açilir. Kapak daha sonra yerine yerlestirilecegi için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyva kismi çay kasigi yada baska bir sey yardimiyla itinayla çikarilir. Içerideki bosluga mayonez, reçel ya da un gibi seyler doldurulur. Kapak uygun bir sekilde yapistirilir.(Belli olmayacak sekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basinç meyvayi portlatip içini disina çikarir.



Tanidigimiz birini fotografi varsa bundan iyi bir fotokopi alip gazetenin orta sayfalarindaki haberlere fotomontaj yapariz. Sonra gazeteyi onun okumasini saglariz bir yandan da kenarda durup ne yapacagina bakariz. Iyi uygulandigi taktirde çok eglendirici olur bu saka. Bir keresinde “Viagra kullanan yasli adam natasalarla yakalandi” konulu bir haberde basariyla uygulandigina tanik olduk bu sakanin.



Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.

DÜNYADAKİ EN ÜNLÜ 1 NİSAN ŞAKALARI NELERDİ?

1962'de İsveç'in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan'da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.

Yine 1998'de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü "Whopper" hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için "Solaklar için Whopper" ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin 1957'deki "Panorama"da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.

1996'de Amerikan fast food zinciri Taco Bell'in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia'da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması, halka arasında infial yarattı.

Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985'te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.1977'de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanu'sundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan "Yukarı Kasa" ve "Aşağı Kasa" adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.1976'da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47'de Plüton Jüpiter'in arkasında geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya'nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore'un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.1992'de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon'ın "Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım" sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon'ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.

1995'te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika'da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfettiğini açıklamıştı.