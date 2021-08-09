Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın acı günü: "Uğurlar olsun amcam, abim, son büyüğüm"

Türk dizi ve film tarihinde önemli oyunculardan biri olan ve son olarak da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Oktay Kaynarca acı bir haberle sarsıldı. Sevilen oyuncunun amcası Murat Yılmaz hayatını kaybetti.

Oktay Kaynarca bu vefat haberini sosyal medya adresi Instagram üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Uğurlar olsun amcam, abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" ifadelerine yer verdi.