Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın acı günü: "Uğurlar olsun amcam, abim, son büyüğüm"
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde karşımıza çıkan sevilen oyuncu Okay Kaynarca'nın amcası vefat etti. Ünlü oyuncu gelen bu vefat haberiyle birlikte adeta yıkıldı.
Türk dizi ve film tarihinde önemli oyunculardan biri olan ve son olarak da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Oktay Kaynarca acı bir haberle sarsıldı. Sevilen oyuncunun amcası Murat Yılmaz hayatını kaybetti.
Oktay Kaynarca bu vefat haberini sosyal medya adresi Instagram üzerinden duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Uğurlar olsun amcam, abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" ifadelerine yer verdi.