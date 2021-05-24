Sevilen oyuncudan iyi haber geldi! Burak Sergen taburcu oldu

Koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Burak Sergen'den sevindirici haber geldi. Entübe edildikten sonra zorlu bir savaş veren oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilmişti. Burak Sergen'in taburcu olduğu öğrenildi. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu "Bu hastalığı yendiğim için çok muyluyum" açıklamasında bulundu.

"ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR KONU"

Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ardından durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Güzel haber gelen ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı. Bugün taburcu olan Sergen, hastane çıkışı kısa bir açıklama yaptı. Sergen "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” açıklamasını yaptı.

"EVDE REHABİLİTASYON SÜRECİ UYGULANACAK"

Burak Sergen’in taburcu olmasının ardından doktoru tarafından da açıklamalar gerçekleştirildi. Ünlü oyuncunun doktoru, “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabii kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



İzleyici ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizide de senaryo gereği kızının kaybolmasının ardından geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında bulunuyor.

