Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

2021 O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinin başladığını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla duyuran Acun Ilıcalı, yarışmanın jüri üyeleriyle poz verdi.

Jüride; Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş'in yanı sıra bu sezonun sürpriz isimleri Oğuzhan Koç oldu.

"HADİSE'NİN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda 2021 O Ses Türkiye'de Hadise'nin yer almayacağını açıklayan Ilıcalı, "Biliyorsunuz ki biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" demişti.