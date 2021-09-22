Demet Akalın kızı Hira ve köpeğiyle çılgınlarca dans ettiği anları paylaştı! Akalın'daki değişikliği görenler "Hamile mi?" yorumlarında bulundu!22 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Mahkeme tutuklama kararı verdi! Kendisini ikinci kattan aşağıya attıProf. Dr. Doğan Kuban kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Son dakika | Tarih Vakfı duyurdu: Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybettiTuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor!Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!AK Partili isimleri sahte hesaptan hedef alan eski Savcı'nın duruşması gerçekleştirildi!Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettilerMütezayit ne demek, TDK'ya göre Mütezayit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ilk kareyi paylaştı. Hadise'nin ayrılışının ardından jüriye Ebru Gündeş dahil olurken sürpriz isim Oğuzhan Koç oldu.

Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

2021 O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinin başladığını Instagram hesabının hikayeler  bölümünden yaptığı paylaşımla duyuran Acun Ilıcalı,  yarışmanın jüri üyeleriyle poz verdi.

Jüride; Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş'in yanı sıra bu sezonun sürpriz isimleri Oğuzhan Koç oldu. 

Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

"HADİSE'NİN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda 2021 O Ses Türkiye'de Hadise'nin yer almayacağını açıklayan Ilıcalı, "Biliyorsunuz ki biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" demişti.

Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı! Jüriler yerlerini aldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT