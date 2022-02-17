Sevim Emre, eşi Orhan Gecebay'ın Hülya Avşar'ın poposuna tokat attığı görüntüler hakkında sert konuştu! 'Edep' çıkışı yapması tartışma yaratmıştı!

Arabesk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, kadın şarkıcılarımızın son dönemde tartışmalara konu olan kıyafetleri hakkında yorum yapmıştı.

Her şeyin bir dengesi olduğunu belirten Gencebay, "Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım” sözleriyle eleştirmişti.

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, ünlü şarkıcı ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı.

Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlatarak "Arşiv unutmaz" yorumunda bulunuldu.

"KÖPEKLER ULUR ATLAR YÜRÜR"

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ise sessizliğini bozarak, gelen eleştirilere “Orhan Gencebay’a dil uzatan her söylediği sözü çarpıtan insanlık yoksunu zavallılara gelsin….! Köpekler ulur Atlar yürür” mesajıyla yanıt verdi.