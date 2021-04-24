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  3. Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşanan olayda bir buzağı dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Yuvarlanan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olay, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Aksığın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Turak'a ait buzağı otlatmak amacıyla dışarı çıktı. Uçurum kenarına gelerek dengesini kaybeden buzağı, yaklaşık 30 metre yükseklikteki yuvarlandı. Durumu gören Turak, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği sedye ile kurtararak düz alana çıkarttı. Kontrolleri yapılan buzağı daha sonra sahibine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sevimli buzağı 30 metre yükseklikten uçtu! Talihsiz yavrunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

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