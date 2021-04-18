Sevimli güvercinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti, Klima motorunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Adıyaman'da, sevimli güvercin klima motorundan mahsur kaldı. Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın5. Katındaki bir daireye ait klimanın motor kısmına ayağının sıkışması sonucu bir güvercinin çırpındığını fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'a bildirdi. Durum üzerine mahalle muhtarı Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kimsenin bulunmadığı dairenin klima motoruna ayağını sıkıştırması sonucu mahsur kalan güvercini merdiven uzatarak kurtardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı