Sevindirici tesadüf! Köy çocuklarına vali amcadan sürpriz

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Kışlacık köyüne taziye için giderken yol kenarında oynayan köy çocuklarını görünce yanlarına giderek yakından ilgilendikten sonra hediyelerle sevindirdi.

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Sevindirici tesadüf! Köy çocuklarına vali amcadan sürpriz

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Kışlacık köyüne bağlı Sütlüce mezrasında katıldıkları taziye ziyareti dönüşünde köy yolunda karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi.

Sevindirici tesadüf! Köy çocuklarına vali amcadan sürpriz

"ÇOCUK GÜLERSE, DÜNYA GÜLER"

Çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla da dikkat çekti. Vali Hacıbektaşoğlu,"Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek, bize tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Çünkü biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler" dedi.

KAYNAK: İHA

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