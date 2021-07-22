Şevket Sabancı kimdir, nereli? Şevket Sabancı neden, kaç yaşında öldü? Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı'nın oğlu olan Şevket Sabancı bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı Sabancı'nın yaşamı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Şevket Sabancı kimdir, nereli? Şevket Sabancı neden, kaç yaşında öldü? İşte yanıtları...

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Evli ve 3 çocuk babası ünlü iş insanı Şevket Sabancı'nın ölüm haberi gündeme geldi. Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştı. İşte Şevket Sabancı kimdir, nereli? Şevket Sabancı neden, kaç yaşında öldü? sorularının detayları... ŞEVKET SABANCI KİMDİR, NERELİ? 1936 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Şevket Sabancı yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil eden Sabancı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alıyordu. Ayrıca Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapıyordu. ŞEVKET SABANCI NEDEN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Şevket Sabancı, yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sabancı 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bölge Gündem