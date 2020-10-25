Şevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? sorularını bilemeyince stüdyoyu terk etti
Şevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? sorularını bilemeyince stüdyoyu terk etti
CNN TÜRK’te yayınlanan “Sorgu Sual” programına konuk olan MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?", "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına yanıt veremeyince çareyi stüdyoyu terk etmekte buldu.