Şevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? sorularını bilemeyince stüdyoyu terk etti CNN TÜRK’te yayınlanan “Sorgu Sual” programına konuk olan MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?", "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına yanıt veremeyince çareyi stüdyoyu terk etmekte buldu.

1 8 Koronavirüs salgını sürecinde pandemi kurallarını çiğneyip partiler vererek gündeme gelen 21 yaşındaki model Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programına katıldı.