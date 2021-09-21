Şevval Şahin ile tatilden dönen Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı! Denize attığı Kerem Kamışlı'nın dövdürdüğünü iddia etti!

Şevval Şahin'le ayrı oldukları sırada tescilli güzelin Kerem Kamşlı ile yemek yemesini kıskanan Yiğit Marcus Aral ikilinin bulunduğu mekana giderek tartışma çıkarmış ardından da Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize fırlatmıştı.

Bu olayın ardından Kerem Kamışlı hiçbir açıklamada bulunmazken Marcus Aral ile Şevval Şahin kısa bir süre sonra ilişkilerine devam etme kararı almıştı.

Olayın yankıları henüz dinmişti ki geçtiğimiz akşam Yiğit Marcus Aral emniyetten çıkarken görüntülendi.

5 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Sevval Şahin ile İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral, evlerine girerken 5 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Emniyetten çıkarken görüntülenen Marcus Aral, ayakligazeteofficial'ın haberine göre “Kerem’in selamı var deyip 5 kişi saldırdı” diye konuştu. Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral’a, saldıranlar aranıyor…